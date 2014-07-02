Adapter priključak

Uz pomoć adaptera za priključivanje je moguće da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa priključkom za vodu.

Uz pomoć adaptera za priključivanje je moguće da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa jednim priključkom za vodu. Priključni navoji: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).

Obeležja i prednosti
Priključni adapter
  • Brzo povezivanje priključaka za vodu sa unutrašnjim navojem na pumpu sa unutrašnjim navojem.
Optimizovan piključni navoj
  • Sigurno zaptivanje adaptera bez zaptivne trake & Co.
Montaža bez upotrebe alata.
  • Za priključivanje je nepotreban alat.
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine 1" na 1"
Veličina navoja G1
Prečnik 1″
Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 35 x 75 x 35

Oprema

  • Pribor serije Kärcher PerfectConnect
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
  • Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.