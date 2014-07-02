Adapter za 2-kraki priključak za pumpe, G1
Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu.
Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu – i da se fleksibilno koristi sa jednim ili dva aktivna odvoda. Pri tome mogu ili oba odvoda da se prostiru bočno, ili jedan odvod bočno a drugi na gore. Priključni navoji: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
2-kraki priključni adapter
- Brzo povezivanje priključaka za vodu sa unutrašnjim navojem na pumpu sa unutrašnjim navojem. Za korišćenje jednog ili dva aktivna odvoda. Uklj. poklopac.
Fleksibilna montaža
- Optimalno nivelisanje priključenih creva i vodova.
Montaža bez upotrebe alata.
- Za priključivanje je nepotreban alat.
Optimizovan piključni navoj
- Sigurno zaptivanje adaptera bez zaptivne trake & Co.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|1" na 1"
|Veličina navoja
|G1
|Prečnik
|1″
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|80 x 128 x 40
Oprema
- Pribor serije Kärcher PerfectConnect
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
- Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.