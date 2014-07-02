Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu – i da se fleksibilno koristi sa jednim ili dva aktivna odvoda. Pri tome mogu ili oba odvoda da se prostiru bočno, ili jedan odvod bočno a drugi na gore. Priključni navoji: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).