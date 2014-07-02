Adapter za 2-kraki priključak za pumpe, G1

Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu.

Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu – i da se fleksibilno koristi sa jednim ili dva aktivna odvoda. Pri tome mogu ili oba odvoda da se prostiru bočno, ili jedan odvod bočno a drugi na gore. Priključni navoji: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).

Obeležja i prednosti
2-kraki priključni adapter
  • Brzo povezivanje priključaka za vodu sa unutrašnjim navojem na pumpu sa unutrašnjim navojem. Za korišćenje jednog ili dva aktivna odvoda. Uklj. poklopac.
Fleksibilna montaža
  • Optimalno nivelisanje priključenih creva i vodova.
Montaža bez upotrebe alata.
  • Za priključivanje je nepotreban alat.
Optimizovan piključni navoj
  • Sigurno zaptivanje adaptera bez zaptivne trake & Co.
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine 1" na 1"
Veličina navoja G1
Prečnik 1″
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 80 x 128 x 40

Oprema

  • Pribor serije Kärcher PerfectConnect
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.
  • Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.
  • Za dovod pogonske vode do toaleta i mašina za pranje veša.