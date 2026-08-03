Komplet krpa za čišćenje podova EasyFix All-rounder sadrži tri različite krpe za higijensko čišćenje podova parnim čistačem. Sensitive krpa ima smanjenu propustljivost pare - idealna za osetljive, zapečaćene podove. Ultra Abrasive krpa ima veći udeo abrazivnih vlakana za posebno lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Abrasive krpa podržava uklanjanje prljavštine abrazivnim vlaknima i nudi odlično sakupljanje prljavštine sa dodatnim mekim tekstilnim delovima, na primer prilikom brisanja nakon čišćenja sa Ultra Abrasive krpom. Zahvaljujući čičak sistemu, krpe se mogu lako i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno na svom mestu. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: jednostavno stanite na jezičak za nogu na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.