Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°
U ugaonoj mlaznici, mlaz se skreće bočno za 90°. posebno je pogodna za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim uglom.
Obeležja i prednosti
Sistem za brzu zamenu
- Izuzetno lak za rukovanje i varijabilno podešavanje.
Mlaznica od plastike
- Oštećenje osetljivih površina se sprečava ukoliko mlaznica slučajno dodirne površinu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|135 x 45 x 20
Područja primene
- Za čišćenje proizvodne opreme, kao što su alati za brizganje, transportni sistemi i sistemi za rukovanje itd.
- Savršen za čišćenje u industrijskim okruženjima, npr. u fabrikama
- Za čišćenje mašina, komponenti motora, kalupa i zaptivnih površina