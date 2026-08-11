Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°

U ugaonoj mlaznici, mlaz se skreće bočno za 90°. posebno je pogodna za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim uglom.

Obeležja i prednosti
Sistem za brzu zamenu
  • Izuzetno lak za rukovanje i varijabilno podešavanje.
Mlaznica od plastike
  • Oštećenje osetljivih površina se sprečava ukoliko mlaznica slučajno dodirne površinu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 135 x 45 x 20
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Za čišćenje proizvodne opreme, kao što su alati za brizganje, transportni sistemi i sistemi za rukovanje itd.
  • Savršen za čišćenje u industrijskim okruženjima, npr. u fabrikama
  • Za čišćenje mašina, komponenti motora, kalupa i zaptivnih površina