Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m

Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.

Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Temperature (°C) max. 100
Maks. pritisak (bar) 200
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 13,3

Scope of supply

  • Motalica za crevo
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