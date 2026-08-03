Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m
Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.
Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obloženog prahom, bubanj je izrađen od plastike.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|20
|Temperature (°C)
|max. 100
|Maks. pritisak (bar)
|200
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|13,3
Scope of supply
- Motalica za crevo
Videos
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW