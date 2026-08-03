Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m

Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Temperature (°C) max. 130
Boja tamnosiva boja
Težina sa ambalažom (kg) 16,9

Scope of supply

  • Motalica za crevo
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