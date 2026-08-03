Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m

Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.

Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Temperature (°C) max. 150
Maks. pritisak (bar) 200
Težina sa ambalažom (kg) 17,1

Scope of supply

  • Motalica za crevo
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