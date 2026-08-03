Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m

Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.

Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 11,2

Scope of supply

  • Motalica za crevo
Kompatibilni uređaji
Pribor
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