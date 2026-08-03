Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m

Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.

Naša automatska motalica za crevo ima već povezano i namotano crevo visokog pritiska (15 m), pa je spremna za korišćenje odmah nakon montiranja na zid. Opremljena veoma kvalitetnom oprugom od nerđajućeg čelika: ova motalica za crevo skraćuje vreme opsluživanja pre i posle rada, čime se povećava produktivnost. Pouzdano namotavanje i odmotavanje creva visokog pritiska omogućava jednostavnije i stoga i udobnije rukovanje za korisnika, a u isto vreme poboljšava bezbednost na radu jer nema opasnosti od spoticanja i saplitanja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 15
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 300
Težina sa ambalažom (kg) 7,1

Scope of supply

  • Motalica za crevo
  • Visokopritisno crevo
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