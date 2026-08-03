Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m

Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.

Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Temperature (°C) max. 150
Maks. pritisak (bar) 200
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 13,2

Scope of supply

  • Motalica za crevo
Kompatibilni uređaji
Pribor
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