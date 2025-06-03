Batterie power 3.6/25 *INT
Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 2,5 Ah je pogodna za upotrebu u svim Kärcher Battery Power uređajima od 4 V.
Izuzetno dugotrajno vreme rada baterije i vrhunske performanse: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija se odlikuje jednostavnim mehanizmom za otključavanje, što postavljanje i uklanjanje baterije čini brzim i lakim – bez potrebe za alatom. Vreme rada uređaja može se produžiti koliko god želite uz dodatne baterije za maksimalnu fleksibilnost tokom upotrebe. Kontaktni sistem i IPX4 zaštita od prskanja vode osiguravaju bezbednu upotrebu, čak i kod uređaja sa visokim strujama. Visokokvalitetne litijum-jonske ćelije su impresivne zahvaljujući svojim doslednim performansama, sprečavajući samopražnjenje i memorijski efekat (gubitak kapaciteta usled čestog delimičnog pražnjenja). Dodatna prednost je mekana površina za optimalno rukovanje radi sprečavanja klizanja prilikom zamene baterije. Dugotrajnost zahvaljujući deljenju baterije: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija je pogodna za sve uređaje koji koriste 4 V Kärcher Battery Power sistem zamenljivih baterija – čak i za uređaje sa dve baterije.
Obeležja i prednosti
4 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterijaPogodno za sve 4 V Kärcher Battery Power uređaje. Čak i za uređaje koji imaju veće zahteve za snagom i stoga zahtevaju dve baterije. Možete produžiti vreme rada svog uređaja dodatnom baterijom za veću fleksibilnost i operativnu spremnost u svakom trenutku. Održiva i isplativa upotreba baterije za različite uređaje.
Snažna litijum-jonska ćelijaLitijum-jonska baterija od 2,5 Ah garantuje konstantnu snagu uz sprečavanje samopražnjenja i memorijskog efekta. Sa bakarnim konektorom ćelije za manji otpor i više snage.
IPX4 klasa – zaštićeno od prskanja vodeOptimalna zaštita od prskanja vode, stoga savršena za upotrebu u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima. Kućište zaštićeno od prašine, korozije i mehaničkih oštećenja.
Mehanizam za otključavanje sa mekim rukohvatom
- Brža i lakša zamena baterije – bez potrebe za alatom.
- Pogodno za uklanjanje, bez klizanja zahvaljujući udubljenjima za držanje.
Efikasan sistem za upravljanje baterijom
- Rad sa optimalnim parametrima ćelija za najbolje performanse tokom procesa pražnjenja i punjenja.
- Štiti bateriju od preopterećenja, pregrevanja i dubokog pražnjenja.
- Duži vek trajanja baterije.
Upravljanje temperaturom
- Vrhunske performanse zahvaljujući efikasnom konceptu otpadne toplote.
Bezbedan i visokokvalitetan kontaktni sistem sa petopolnim utikačem
- Najviši nivo bezbednosti prilikom upotrebe i punjenja uređaja.
- Isto važi i za visoke električne struje.
Robusno kućište
- Kärcher-ova kućišta baterija su izuzetno otporna na udarce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|4 V platforma za baterije
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|nominalno 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Klasa zaštite
|IPX4
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|97 x 30 x 37