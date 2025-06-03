Batterie power 3.6/25 *INT

Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 2,5 Ah je pogodna za upotrebu u svim Kärcher Battery Power uređajima od 4 V.

Izuzetno dugotrajno vreme rada baterije i vrhunske performanse: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija se odlikuje jednostavnim mehanizmom za otključavanje, što postavljanje i uklanjanje baterije čini brzim i lakim – bez potrebe za alatom. Vreme rada uređaja može se produžiti koliko god želite uz dodatne baterije za maksimalnu fleksibilnost tokom upotrebe. Kontaktni sistem i IPX4 zaštita od prskanja vode osiguravaju bezbednu upotrebu, čak i kod uređaja sa visokim strujama. Visokokvalitetne litijum-jonske ćelije su impresivne zahvaljujući svojim doslednim performansama, sprečavajući samopražnjenje i memorijski efekat (gubitak kapaciteta usled čestog delimičnog pražnjenja). Dodatna prednost je mekana površina za optimalno rukovanje radi sprečavanja klizanja prilikom zamene baterije. Dugotrajnost zahvaljujući deljenju baterije: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija je pogodna za sve uređaje koji koriste 4 V Kärcher Battery Power sistem zamenljivih baterija – čak i za uređaje sa dve baterije.

Obeležja i prednosti
Batterie power 3.6/25 *INT: 4 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
4 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
Pogodno za sve 4 V Kärcher Battery Power uređaje. Čak i za uređaje koji imaju veće zahteve za snagom i stoga zahtevaju dve baterije. Možete produžiti vreme rada svog uređaja dodatnom baterijom za veću fleksibilnost i operativnu spremnost u svakom trenutku. Održiva i isplativa upotreba baterije za različite uređaje.
Batterie power 3.6/25 *INT: Snažna litijum-jonska ćelija
Snažna litijum-jonska ćelija
Litijum-jonska baterija od 2,5 Ah garantuje konstantnu snagu uz sprečavanje samopražnjenja i memorijskog efekta. Sa bakarnim konektorom ćelije za manji otpor i više snage.
Batterie power 3.6/25 *INT: IPX4 klasa – zaštićeno od prskanja vode
IPX4 klasa – zaštićeno od prskanja vode
Optimalna zaštita od prskanja vode, stoga savršena za upotrebu u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima. Kućište zaštićeno od prašine, korozije i mehaničkih oštećenja.
Mehanizam za otključavanje sa mekim rukohvatom
  • Brža i lakša zamena baterije – bez potrebe za alatom.
  • Pogodno za uklanjanje, bez klizanja zahvaljujući udubljenjima za držanje.
Efikasan sistem za upravljanje baterijom
  • Rad sa optimalnim parametrima ćelija za najbolje performanse tokom procesa pražnjenja i punjenja.
  • Štiti bateriju od preopterećenja, pregrevanja i dubokog pražnjenja.
  • Duži vek trajanja baterije.
Upravljanje temperaturom
  • Vrhunske performanse zahvaljujući efikasnom konceptu otpadne toplote.
Bezbedan i visokokvalitetan kontaktni sistem sa petopolnim utikačem
  • Najviši nivo bezbednosti prilikom upotrebe i punjenja uređaja.
  • Isto važi i za visoke električne struje.
Robusno kućište
  • Kärcher-ova kućišta baterija su izuzetno otporna na udarce.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma 4 V platforma za baterije
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) nominalno 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Zapremina (Ah) 2,5
Klasa zaštite IPX4
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 97 x 30 x 37
Batterie power 3.6/25 *INT
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