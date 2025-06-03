Izuzetno dugotrajno vreme rada baterije i vrhunske performanse: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija se odlikuje jednostavnim mehanizmom za otključavanje, što postavljanje i uklanjanje baterije čini brzim i lakim – bez potrebe za alatom. Vreme rada uređaja može se produžiti koliko god želite uz dodatne baterije za maksimalnu fleksibilnost tokom upotrebe. Kontaktni sistem i IPX4 zaštita od prskanja vode osiguravaju bezbednu upotrebu, čak i kod uređaja sa visokim strujama. Visokokvalitetne litijum-jonske ćelije su impresivne zahvaljujući svojim doslednim performansama, sprečavajući samopražnjenje i memorijski efekat (gubitak kapaciteta usled čestog delimičnog pražnjenja). Dodatna prednost je mekana površina za optimalno rukovanje radi sprečavanja klizanja prilikom zamene baterije. Dugotrajnost zahvaljujući deljenju baterije: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija je pogodna za sve uređaje koji koriste 4 V Kärcher Battery Power sistem zamenljivih baterija – čak i za uređaje sa dve baterije.