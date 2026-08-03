Big round brush cover set

Dve vrhunske navlake od mikrovlakana za veliku okruglu četku za bolje uklanjanje prljavštine i za blistave rezultate korišćenjem velike okrugle četke.

Otpušta i sakuplja prljavštinu i masnoću još efikasnije. Idealno za posebno tešku i tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na ploči za kuvanje može ukloniti bez napora.

Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlakna
  • Idealno za nežno čišćenje posebno tvrdokornih nečistoća na svim tvrdim površinama u kuhinji i kupatilu.
  • Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 120 x 120 x 15
Područja primene
  • Radne površine u kuhinji
  • Lavaboi / sudopere
  • Ploče za kuvanje
  • Tuš-kabina / kada
  • Frižider (iznutra / spolja)
  • Unutrašnji delovi ormara, fioke
  • Izduvne kape
  • Nerđajući čelik