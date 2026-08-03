Big round brush cover set
Dve vrhunske navlake od mikrovlakana za veliku okruglu četku za bolje uklanjanje prljavštine i za blistave rezultate korišćenjem velike okrugle četke.
Otpušta i sakuplja prljavštinu i masnoću još efikasnije. Idealno za posebno tešku i tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na ploči za kuvanje može ukloniti bez napora.
Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlakna
- Idealno za nežno čišćenje posebno tvrdokornih nečistoća na svim tvrdim površinama u kuhinji i kupatilu.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|120 x 120 x 15
Područja primene
- Radne površine u kuhinji
- Lavaboi / sudopere
- Ploče za kuvanje
- Tuš-kabina / kada
- Frižider (iznutra / spolja)
- Unutrašnji delovi ormara, fioke
- Izduvne kape
- Nerđajući čelik