Blaster mlaznica, 090

Blaster mlaznica – rotirajući puni mlaz – 10 puta veća snaga čišćenja. Keramička mlaznica i ležišni prsten za dug radni vek. Maks. 300 bara/30 MPa, 85 °C

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 300
Pritisak (bar) max. 300
Temperature (°C) max. 85
Mlazna veličina ( ) 90
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Kompatibilni uređaji
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