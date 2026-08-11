Blaster mlaznica, 090
Blaster mlaznica – rotirajući puni mlaz – 10 puta veća snaga čišćenja. Keramička mlaznica i ležišni prsten za dug radni vek. Maks. 300 bara/30 MPa, 85 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Pritisak (bar)
|max. 300
|Temperature (°C)
|max. 85
|Mlazna veličina ( )
|90
|Priključni navoj
|M 18
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
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