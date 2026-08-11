Bristle strip WRE 18-55 3-er Pack
Zamenska traka sa čekinjama od najlona za uklanjanje korova bez napora, pogodna za ergonomske uređaje za uklanjanje korova WRE 18-55 i WRE 4 Battery kompanije Kärcher.
Nije lepo videti korov kako niče na stazama i zidovima. Ali je utoliko lepše ako se neželjeni rast može ukloniti brzo i bez napora – pomoću WRE 4 Battery i WRE 18-55 čistača korova iz Kärcher-a. Zahvaljujući snažnom motoru, velikoj brzini i posebno najlonskoj traci sa čekinjama, koja je nežna prema površinama, a ipak veoma efikasna. Ako se traka sa čekinjama istroši, može se zameniti u nekoliko koraka bez ikakvog alata. I baš tako rad se može nastaviti: brzo i temeljno uklonite suvu mahovinu i korov u položaju koji ne opterećuje vaša leđa.
Obeležja i prednosti
Efikasne najlonske čekinje
Zamena čekinja bez upotrebe alata
- Za jednostavnu zamenu istrošene trake s čekinjama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Količina (Kom)
|3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|315 x 75 x 18
Područja primene
- Mahovina
- Korov