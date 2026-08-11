Korov na stazi ili po zidovima i nije baš lep prizor. Ali, uz WRE 4 Battery i WRE 18-55 uređaje za uklanjanje korova sve će brzo izgledati lepše, zahvaljujući njihovom snažnom motoru, velikoj brzini, a posebno traci sa najlon čekinjama koje su nežne, a ipak veoma efikasne. Kada se traka pohaba, može se zameniti u nekoliko koraka bez alata. I posao se, tek tako, može nastaviti. Brzo i temeljito očistite istrulelu mahovinu i neugledan korov u položaju koji vam ne opterećuje leđa.