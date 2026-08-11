Bristle strip WRE 18-55 Battery
Rezervna traka sa čekinjama napravljena od najlona za uklanjanje korova bez napora, podesna za ergonomske Kärcher uređaje WRE 18-55 i WRE 4 Battery za uklanjanje korova.
Korov na stazi ili po zidovima i nije baš lep prizor. Ali, uz WRE 4 Battery i WRE 18-55 uređaje za uklanjanje korova sve će brzo izgledati lepše, zahvaljujući njihovom snažnom motoru, velikoj brzini, a posebno traci sa najlon čekinjama koje su nežne, a ipak veoma efikasne. Kada se traka pohaba, može se zameniti u nekoliko koraka bez alata. I posao se, tek tako, može nastaviti. Brzo i temeljito očistite istrulelu mahovinu i neugledan korov u položaju koji vam ne opterećuje leđa.
Obeležja i prednosti
Efikasne najlonske čekinje
Zamena čekinja bez upotrebe alata
- Za jednostavnu zamenu istrošene trake s čekinjama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|315 x 75 x 18
Područja primene
- Mahovina
- Korov