Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)

Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.

Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 1,7
Pribor
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