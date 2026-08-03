Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)
Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.
Brizgaljka sredstva za čišćenje za nezavisno doziranje pri visokom i niskom pritisku. Maksimalna doza oko 15%.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,7
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
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