Komplet sadrži glavnu četku za robotski usisivač RCV 2. Kada uređaj radi u režimu metenja, visokokvalitetna glavna četka osigurava optimalne rezultate čišćenja na većini površina kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC, linoleum ili tepisi sa niskim florom. Četka se može lako umetnuti ili ukloniti. Čišćenje i zamena četke su brzi i laki kad god je to potrebno.