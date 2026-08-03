Četka za fine detalje kombinuje efekat ravnog vodenog mlaza i mehaničku snagu čišćenja vlakana za temeljno čišćenje teško dostupnih i uglovnih mesta, na primer na biciklima. Prljavština se razlaže i odmah ispira. Pošto se voda koristi samo kada se aktivira okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolisati veoma efikasno i pojedinačno. Na ovaj način se istovremeno čuva trajanje baterije. Četka se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Glava četke se može zameniti ako je potrebno. Četka za fine detalje je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.