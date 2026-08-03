Brush small
Mala i snažna četka za detaljno čišćenje za mobilno čišćenje garantuje ciljano uklanjanje prljavštine na teško dostupnim mestima. Može se postaviti direktno na pištolj za prskanje uređaja za pranje pod pritiskom.
Četka za fine detalje kombinuje efekat ravnog vodenog mlaza i mehaničku snagu čišćenja vlakana za temeljno čišćenje teško dostupnih i uglovnih mesta, na primer na biciklima. Prljavština se razlaže i odmah ispira. Pošto se voda koristi samo kada se aktivira okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolisati veoma efikasno i pojedinačno. Na ovaj način se istovremeno čuva trajanje baterije. Četka se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Glava četke se može zameniti ako je potrebno. Četka za fine detalje je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.
Obeležja i prednosti
Nežna, a efikasna četka za fine detaljeTemeljno uklanjanje naslaga prljavštine čak i na teško dostupnim mestima.
Uklonjiva glava četkeJednostavna naknadna ugradnja za higijensko čišćenje u bilo kom trenutku.
Može se montirati na pištolj za prskanjeUpravljanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 35 x 48
Područja primene
- Bicikli
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
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