Brush small

Mala i snažna četka za detaljno čišćenje za mobilno čišćenje garantuje ciljano uklanjanje prljavštine na teško dostupnim mestima. Može se postaviti direktno na pištolj za prskanje uređaja za pranje pod pritiskom.

Četka za fine detalje kombinuje efekat ravnog vodenog mlaza i mehaničku snagu čišćenja vlakana za temeljno čišćenje teško dostupnih i uglovnih mesta, na primer na biciklima. Prljavština se razlaže i odmah ispira. Pošto se voda koristi samo kada se aktivira okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolisati veoma efikasno i pojedinačno. Na ovaj način se istovremeno čuva trajanje baterije. Četka se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Glava četke se može zameniti ako je potrebno. Četka za fine detalje je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.

Obeležja i prednosti
Brush small: Nežna, a efikasna četka za fine detalje
Nežna, a efikasna četka za fine detalje
Temeljno uklanjanje naslaga prljavštine čak i na teško dostupnim mestima.
Brush small: Uklonjiva glava četke
Uklonjiva glava četke
Jednostavna naknadna ugradnja za higijensko čišćenje u bilo kom trenutku.
Brush small: Može se montirati na pištolj za prskanje
Može se montirati na pištolj za prskanje
Upravljanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 35 x 48
Područja primene
  • Bicikli
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
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