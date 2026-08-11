Spot četka je savršeno rešenje za dubinsko čišćenje i brzo i temeljno uklanjanje fleka na tekstilu i može se koristiti sa SE 2 Spot i SE 3-18 Compact čistačima sa ekstrakcijom raspršivanjem. Isprobana i testirana Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjem sa automatskim usisavanjem vode tokom čišćenja omogućava uredno uklanjanje fleka bez kapanja, ostavljajući malo vlage u tekstilu. Spot četka takođe ima impresivnu funkciju čišćenja sistema, koja sprečava da se četka zaprlja tokom primene čišćenja.