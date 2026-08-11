Brush Spot SE 2, SE 3-18
Brzo i efikasno uklanjanje fleka: Spot četka je savršen pribor za čistače sa raspršnom ekstrakcijom za temeljno i ciljano uklanjanje tvrdokornih fleka na tapacirungu i tekstilu.
Spot četka je savršeno rešenje za dubinsko čišćenje i brzo i temeljno uklanjanje fleka na tekstilu i može se koristiti sa SE 2 Spot i SE 3-18 Compact čistačima sa ekstrakcijom raspršivanjem. Isprobana i testirana Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjem sa automatskim usisavanjem vode tokom čišćenja omogućava uredno uklanjanje fleka bez kapanja, ostavljajući malo vlage u tekstilu. Spot četka takođe ima impresivnu funkciju čišćenja sistema, koja sprečava da se četka zaprlja tokom primene čišćenja.
Obeležja i prednosti
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaCiljano i efikasno uklanjanje tvrdokornih ili sasušenih mrlja. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Primena bez kapanja jer se voda automatski usisava tokom procesa čišćenja.
Jednostavno i praktično rukovanjeFunkcija čišćenja sistema sprečava prljanje pribora tokom primene čišćenja. Ruke ostaju čiste, a pribor se može odložiti odmah nakon upotrebe. Intuitivno rukovanje.
Meke čekinjeNežno i temeljno uklanjanje mrlja sa tekstilnih površina.
Pogodno za SE 2 Spot i SE 3-18 Compact uređaje za raspršivanje i ekstrakciju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
Područja primene
- Tepisi
- Tapaciranje
- Tapacirani nameštaj
- Auto sedišta