Brush Spot SE 2, SE 3-18

Brzo i efikasno uklanjanje fleka: Spot četka je savršen pribor za čistače sa raspršnom ekstrakcijom za temeljno i ciljano uklanjanje tvrdokornih fleka na tapacirungu i tekstilu.

Spot četka je savršeno rešenje za dubinsko čišćenje i brzo i temeljno uklanjanje fleka na tekstilu i može se koristiti sa SE 2 Spot i SE 3-18 Compact čistačima sa ekstrakcijom raspršivanjem. Isprobana i testirana Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjem sa automatskim usisavanjem vode tokom čišćenja omogućava uredno uklanjanje fleka bez kapanja, ostavljajući malo vlage u tekstilu. Spot četka takođe ima impresivnu funkciju čišćenja sistema, koja sprečava da se četka zaprlja tokom primene čišćenja.

Obeležja i prednosti
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Ciljano i efikasno uklanjanje tvrdokornih ili sasušenih mrlja. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Primena bez kapanja jer se voda automatski usisava tokom procesa čišćenja.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Jednostavno i praktično rukovanje
Jednostavno i praktično rukovanje
Funkcija čišćenja sistema sprečava prljanje pribora tokom primene čišćenja. Ruke ostaju čiste, a pribor se može odložiti odmah nakon upotrebe. Intuitivno rukovanje.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Meke čekinje
Meke čekinje
Nežno i temeljno uklanjanje mrlja sa tekstilnih površina.
Pogodno za SE 2 Spot i SE 3-18 Compact uređaje za raspršivanje i ekstrakciju
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Tepisi
  • Tapaciranje
  • Tapacirani nameštaj
  • Auto sedišta