Kada se dugotrajne čekinje XXL četke za fuge istroše, treba ih zameniti kako bi se nastavilo sa postizanjem savršenih rezultata čišćenja. Da biste to uradili, jednostavno izvucite celu traku sa čekinjama i zamenite je novom. Ova opcija ne samo da vam štedi novac, već koristi i životnoj sredini.