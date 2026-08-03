Brush strips set
Visokokvalitetni komplet traka sa četkama za trenutke kada se čekinje na XXL četki za fuge istroše. Jednostavno uklonite istrošenu traku sa četkom i umetnite novu.
Kada se dugotrajne čekinje XXL četke za fuge istroše, treba ih zameniti kako bi se nastavilo sa postizanjem savršenih rezultata čišćenja. Da biste to uradili, jednostavno izvucite celu traku sa čekinjama i zamenite je novom. Ova opcija ne samo da vam štedi novac, već koristi i životnoj sredini.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|156 x 18 x 25
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)