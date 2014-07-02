Brza spojnica

Za brzu zamenu različitih mlaznih cevi / pribora. Optimalna prilagodljivost na Kärcher mehanizam za prskanje, odgovarajuće za priključak pištolja / mlazne cevi. Sa unutrašnjim navojem M22 x 1,5.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina (g) 320
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Pribor
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