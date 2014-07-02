Brza spojnica
Za brzu zamenu različitih mlaznih cevi / pribora. Optimalna prilagodljivost na Kärcher mehanizam za prskanje, odgovarajuće za priključak pištolja / mlazne cevi. Sa unutrašnjim navojem M22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina (g)
|320
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
Pribor
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.