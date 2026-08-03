Car adapter
Uvek dovoljno snage na putu: uz pomoć adaptera za vozila, Mobile Outdoor Cleaner OC 3 može praktično raditi s pogonom na akumulator vozila.
Kärcher adapter za vozila može se jednostavno priključiti na upaljač za cigarete u automobilu i na utikač za punjenje uređaja Mobile Outdoor Cleaner OC 3. Tako OC 3 može da radi s pogonom na akumulator vozila (ne i da se puni) – na primer ako je baterija prazna. Za čišćenje kada ste na putu.
Obeležja i prednosti
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
- Za praktično priključenje na automobil.
- Može da se poveže preko utičnica za punjenje na mobilni Outdoor čistač.
Idealno snabdevanje električnom energijom na putu
- Uvek dovoljno energije – nezavisno od trajanja baterije.
- Za potpunu mobilnost.
Veliki radijus delovanja
- Dužina 2 metra.
- Na tan način, mobilni Outdoor čistač se idealno postavlja pored automobila.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|150 x 38 x 54
Kompatibilni uređaji
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