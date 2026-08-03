Kärcher adapter za vozila može se jednostavno priključiti na upaljač za cigarete u automobilu i na utikač za punjenje uređaja Mobile Outdoor Cleaner OC 3. Tako OC 3 može da radi s pogonom na akumulator vozila (ne i da se puni) – na primer ako je baterija prazna. Za čišćenje kada ste na putu.