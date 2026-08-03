Cartridge small SoZu

Uložak za uklanjanje kamenca za SC 1 Upright paročistač. Jednostavno ga umetnite u rezervoar za svežu vodu - i gotovo. Efikasno i brzo uklanja kamenac.

Patrona unutra, kamenac napolje. Patrona za odstranjivanje kamenca osigurava automatsko i kontinuirano uklanjanje kamenca. Tehnologija paročistača je pouzdano zaštićena od kalcifikacije i time se produžava životni vek uređaja. Zamena patrone se preporučuje nakon 4 meseca ili nakon ukupne potrošnje vode od 15 litara. Patrona se lako odlaže u kućni otpad.

Obeležja i prednosti
Štiti tehnologiju uređaja od stvaranja kamenca
  • Podržava dugotrajne performanse paročistača.
Jednostavna i brza zamena patrone
  • Zamenite kertridž i počnite sa čišćenjem parom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 74 x 54 x 36
Područja primene
  • Sredstvo za odstranjivanje kamenca za Kärcher paročistače