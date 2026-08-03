Cartridge small SoZu
Uložak za uklanjanje kamenca za SC 1 Upright paročistač. Jednostavno ga umetnite u rezervoar za svežu vodu - i gotovo. Efikasno i brzo uklanja kamenac.
Patrona unutra, kamenac napolje. Patrona za odstranjivanje kamenca osigurava automatsko i kontinuirano uklanjanje kamenca. Tehnologija paročistača je pouzdano zaštićena od kalcifikacije i time se produžava životni vek uređaja. Zamena patrone se preporučuje nakon 4 meseca ili nakon ukupne potrošnje vode od 15 litara. Patrona se lako odlaže u kućni otpad.
Obeležja i prednosti
Štiti tehnologiju uređaja od stvaranja kamenca
- Podržava dugotrajne performanse paročistača.
Jednostavna i brza zamena patrone
- Zamenite kertridž i počnite sa čišćenjem parom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|74 x 54 x 36
Područja primene
- Sredstvo za odstranjivanje kamenca za Kärcher paročistače