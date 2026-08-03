Patrona unutra, kamenac napolje. Patrona za odstranjivanje kamenca osigurava automatsko i kontinuirano uklanjanje kamenca. Tehnologija paročistača je pouzdano zaštićena od kalcifikacije i time se produžava životni vek uređaja. Zamena patrone se preporučuje nakon 4 meseca ili nakon ukupne potrošnje vode od 15 litara. Patrona se lako odlaže u kućni otpad.