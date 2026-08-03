Cev za raspršivanje 600 mm

Cev za raspršivanje od 600 mm dugog nerđajućeg čelika se pod pritiskom može okretati u krugu od 360º, a koristi se sa profesionalnim kompresorskim čistačima. Kompatibilnost: Svi Kärcher profesionalni kompresorski čistači

Cevi za raspršivanje različitih dužina, od nerđajućeg čelika sa ručnim vijčanim spojem. Ergonomski oblikovana ručka pruža optimalno rukovanje i izolaciju. Rotacija pod pritiskom u krugu od 360°.

Obeležja i prednosti
Ergonomska drška za nošenje
  • Dugačak vek trajanja
  • Robusni okvir čeličnih cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 0,7