Čistač površina FR 30 Me
Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkićima koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.
Visokokvalitetan FR 30 ME čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i radnom širinom od 300 mm, savršen za čišćenja u zatvorenom prostoru, na primer u prehrambenom sektoru. Dodatne pogodnosti podrazumevaju dvostruke keramičke ležajeve, točkiće koji ne ostavljaju tragove i integrisani priključak za usisno crevo za odvod raspršene vode. Tehnički podaci: maks. 250 bara, 1300 l/h, 85 °C. Komplet mlaznica se naručuje odvojeno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|300
|Priključni navoj
|M 18
|Boja
|srebrena
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,2
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