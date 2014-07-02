Visokokvalitetan FR 30 ME čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i radnom širinom od 300 mm, savršen za čišćenja u zatvorenom prostoru, na primer u prehrambenom sektoru. Dodatne pogodnosti podrazumevaju dvostruke keramičke ležajeve, točkiće koji ne ostavljaju tragove i integrisani priključak za usisno crevo za odvod raspršene vode. Tehnički podaci: maks. 250 bara, 1300 l/h, 85 °C. Komplet mlaznica se naručuje odvojeno.