Čistač površina FR 50
Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C
Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|500
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Boja
|srebrena
|Težina sa ambalažom (kg)
|13,9
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