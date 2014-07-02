Čistač površina FR 50

Sa radnom širinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike površine. Otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C