Čistač površina FR 50 Me
Sa radnom širinom od 500 mm, fr 50 je posebno pogodan za velike površine. otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno rm-dodatno doziranje u niskom pritisku. komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° c
Maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° c
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|500
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|srebrena
|Težina sa ambalažom (kg)
|14
Kompatibilni uređaji
Pribor
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