Čistač površina FR 50 Me

Sa radnom širinom od 500 mm, fr 50 je posebno pogodan za velike površine. otporan na vruću vodu, kućište od nehrđajućeg čelika, 2-struki keramički ležaj, udobna potisna šipka, točkići bez tragova i ugrađeno rm-dodatno doziranje u niskom pritisku. komplet mlaznica specifičan za uređaj mora se naručiti posebno. maksimalno 200 bar / 1800 l / h / 80 ° c