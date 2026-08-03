Čistač površina FR Classic
Idealan model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Sa zaštitom od prskanja i radnim pritiskom do 150 bar.
FR Classic je model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru sa zaštitom od prskanja vode. Osvaja radnim pritiskom do 150 bar i propusnom moći od 600 litara vode na čas zagrejanje na 40 °C. Molimo da obratite pažnju na to da set mlaznica morate zasebno da poručite.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina (kg)
|1,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,1
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