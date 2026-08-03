FR Classic je model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru sa zaštitom od prskanja vode. Osvaja radnim pritiskom do 150 bar i propusnom moći od 600 litara vode na čas zagrejanje na 40 °C. Molimo da obratite pažnju na to da set mlaznica morate zasebno da poručite.