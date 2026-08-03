Čistač površina FR Classic

Idealan model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Sa zaštitom od prskanja i radnim pritiskom do 150 bar.

FR Classic je model u novom izdanju serije Kärcher čistača za čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru sa zaštitom od prskanja vode. Osvaja radnim pritiskom do 150 bar i propusnom moći od 600 litara vode na čas zagrejanje na 40 °C. Molimo da obratite pažnju na to da set mlaznica morate zasebno da poručite.

Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik (mm) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina (kg) 1,6
Težina sa ambalažom (kg) 2,1
Pribor
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