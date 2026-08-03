Čistač površina FRV 30

Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode frv 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. neocrtavajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°c.