Čistač površina FRV 30

Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Pribor
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