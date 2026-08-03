Nema više blatnjavih šapa – četka za pranje kućnih ljubimaca kao dodatak svim OC 3 uređajima čisti brzo, temeljno i nežno. Idealna nakon šetnje psa po lošem vremenu – pre ulaska u automobil ili kada stignete kući. Bez obzira da li samo perete blatnjave šape svog ljubimca ili čistite celo krzno, fleksibilna silikonska ispupčenja ne samo da čine četku udobnom za vašeg ljubimca, već i posebno efikasno uklanjaju nečistoće. Za upotrebu, povežite četku direktno na pištolj za prskanje na OC 3. Kada pritisnete okidač, voda teče kroz četku. Kombinacija nežnog mlaza tuša niskog pritiska (uporedivog sa mlazom iz slavine) i mehaničkog dejstva ispupčenja pruža izvanrednu snagu čišćenja, kao i efekat masaže u kojem će mnogi ljubimci uživati. Prljavština se razlaže, a zatim odmah ispira. Voda se koristi veoma štedljivo, što štiti bateriju i znači da se može koristiti dovoljno dugo.