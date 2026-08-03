Cloth set for flexible hand nozzle

Krpe za fleksibilnu ručnu mlaznicu su napravljene od vrhunskih mikrovlakana – za otpuštanje i sakupljanje još više prljavštine. Sistem čičak trake olakšava promenu krpe bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom.

Dve vrhunske krpe od mikrovlakana uključene u komplet omogućavaju mlaznici da efikasno rastvori i pokupi tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na pločama za kuvanje može ukloniti bez napora. Praktičan i pouzdan čičak dizajn fiksira krpu sigurno za ručnu mlaznicu i znači da se krpa može brzo zameniti bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom.

Obeležja i prednosti
Cloth set for flexible hand nozzle: Kvalitetna krpa od mikrovlakana
Kvalitetna krpa od mikrovlakana
Posebna struktura petlji na krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja. Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Cloth set for flexible hand nozzle: Praktičan sistem čičaka
Praktičan sistem čičaka
Krpa se pričvršćuje na ručnu mlaznicu jednostavnim pritiskom. Krpa ne klizi tokom čišćenja.
Cloth set for flexible hand nozzle: Traka na krpi
Traka na krpi
Bez kontakta sa prljavštinom prilikom zamene krpa: jednostavno uhvatite krpu za traku i povucite ručnu mlaznicu nagore i dalje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 170 x 65 x 10
Područja primene
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Tuš-kabina / kada
  • Radne površine u kuhinji
  • Ploče za kuvanje
  • Rerna
  • Izduvne kape