Cloth set for flexible hand nozzle
Krpe za fleksibilnu ručnu mlaznicu su napravljene od vrhunskih mikrovlakana – za otpuštanje i sakupljanje još više prljavštine. Sistem čičak trake olakšava promenu krpe bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom.
Dve vrhunske krpe od mikrovlakana uključene u komplet omogućavaju mlaznici da efikasno rastvori i pokupi tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na pločama za kuvanje može ukloniti bez napora. Praktičan i pouzdan čičak dizajn fiksira krpu sigurno za ručnu mlaznicu i znači da se krpa može brzo zameniti bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom.
Obeležja i prednosti
Kvalitetna krpa od mikrovlakanaPosebna struktura petlji na krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja. Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičakaKrpa se pričvršćuje na ručnu mlaznicu jednostavnim pritiskom. Krpa ne klizi tokom čišćenja.
Traka na krpiBez kontakta sa prljavštinom prilikom zamene krpa: jednostavno uhvatite krpu za traku i povucite ručnu mlaznicu nagore i dalje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Tuš-kabina / kada
- Radne površine u kuhinji
- Ploče za kuvanje
- Rerna
- Izduvne kape