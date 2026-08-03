Dve vrhunske krpe od mikrovlakana uključene u komplet omogućavaju mlaznici da efikasno rastvori i pokupi tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na pločama za kuvanje može ukloniti bez napora. Praktičan i pouzdan čičak dizajn fiksira krpu sigurno za ručnu mlaznicu i znači da se krpa može brzo zameniti bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom.