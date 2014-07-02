Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Visokopritisno crevo dužine 10 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja. Sa patentiranom AVS spojnicom pištolja sa okidačem i ručnom spojnicom. Dodatni podaci: DN 6 / 155 °C / 250 bara.

Visokopritisno crevo dužine 10 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja. Sa patentiranom AVS spojnicom pištolja sa okidačem i ručnom spojnicom. Dodatni podaci: DN 6 / 155 °C / 250 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 6
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Dužina (m) 10
Priključni navoj 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Težina sa ambalažom (kg) 1,7
Kompatibilni uređaji