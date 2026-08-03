Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Visokopritisno crevo dužine 10 m sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja. ID 6, pogodno za do 250 bara.

Crevo visokog pritiska 10 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od presavijanja. S patentiranim rotirajućim AVS priključkom za pištolj sa okidačem i ručnom spojnicom. Ostali podaci: DN 6/ 155 °C/ 250 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 6
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Dužina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 1,9