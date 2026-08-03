Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Visokopritisno crevo sa EASY!Lock ručnom spojnicama na oba kraja ID 6, dužine 10 m. Pogodno za pritisak do 250 bara sa ANTI!Twist sistemom.
Crevo visokog pritiska 10 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od presavijanja. S patentiranim rotirajućim AVS priključkom za pištolj sa okidačem i ručnom spojnicom. Ostali podaci: DN 6/ 155 °C/ 250 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 6
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,9