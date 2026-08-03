Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.

Crevo visokog pritiska 10 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od presavijanja. S patentiranim rotirajućim AVS priključkom za pištolj sa okidačem i ručnom spojnicom. Ostali podaci: DN 8/155 °C/315 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 315
Dužina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 2,5
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilni uređaji