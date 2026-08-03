Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar
Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.
Crevo visokog pritiska 15 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od presavijanja. S patentiranim rotirajućim AVS priključkom za pištolj sa okidačem i ručnom spojnicom. Ostali podaci: DN 8/155 °C/315 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina (mm)
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|315
|Dužina (m)
|15
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,3