Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 10
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 220
Dužina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 4,2
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