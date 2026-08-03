Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 12
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 210
Dužina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Kompatibilni uređaji
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