Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Sa AVS priključkom za motalicu za crevo i visokopritisno crevo (ID 6, dužine 15 m, do 250 bara) sa EASY!Lock ručnom spojnicom.

Visokopritisno crevo dužine 15 m sa patentiranom (rotirajućom) AVS spojnicom pištolja sa okidačem i niplom za motalicu za crevo.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 6
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Dužina (m) 15
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Težina sa ambalažom (kg) 2,5