Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Sa AVS priključkom za motalicu za crevo i visokopritisno crevo (ID 6, dužine 15 m, do 250 bara) sa EASY!Lock ručnom spojnicom.
Visokopritisno crevo dužine 15 m sa patentiranom (rotirajućom) AVS spojnicom pištolja sa okidačem i niplom za motalicu za crevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 6
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Dužina (m)
|15
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,5