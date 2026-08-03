Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Crevo visokog pritiska, (ID 6), dužine 15 m, do radnog pritiska 250 bara. Sa ANTI!Twist sistemom motalice za crevo sa AVS priključkom. Na drugom kraju se nalazi ručna spojnica EASY!Lock.
Visokopritisno crevo dužine 15 m sa patentiranom (rotirajućom) AVS spojnicom pištolja sa okidačem i niplom za motalicu za crevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 6
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Dužina (m)
|15
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,6