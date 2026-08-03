Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Crevo visokog pritiska, (ID 6), dužine 15 m, do radnog pritiska 250 bara. Sa ANTI!Twist sistemom motalice za crevo sa AVS priključkom. Na drugom kraju se nalazi ručna spojnica EASY!Lock.