Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Visokopritisno crevo dužine 15 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja. Sa patentiranom rotirajućom AVS spojnicom pištolja sa okidačem i ručnom spojnicom. Dodatni podaci: DN 8 / 155 °C / 315 bara.

Visokopritisno crevo dužine 15 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja. Sa patentiranom rotirajućom AVS spojnicom pištolja sa okidačem i ručnom spojnicom. Dodatni podaci: DN 8 / 155 °C / 315 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 315
Dužina (m) 15
Priključni navoj 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Težina sa ambalažom (kg) 3,8