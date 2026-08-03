Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Visokopritisno crevo dužine 15 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja. Sa patentiranom rotirajućom AVS spojnicom pištolja sa okidačem i ručnom spojnicom. Dodatni podaci: DN 8 / 155 °C / 315 bara.
Visokopritisno crevo dužine 15 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja. Sa patentiranom rotirajućom AVS spojnicom pištolja sa okidačem i ručnom spojnicom. Dodatni podaci: DN 8 / 155 °C / 315 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|315
|Dužina (m)
|15
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,8