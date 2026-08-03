Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.

Crevo visokog pritiska 15 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od presavijanja. S patentiranim rotirajućim AVS priključkom za pištolj sa okidačem i ručnom spojnicom. Ostali podaci: DN 8/155 °C/315 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 315
Dužina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 3,4
Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilni uređaji