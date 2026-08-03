Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 10
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 220
Dužina (m) 20
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 5,5
Kompatibilni uređaji
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