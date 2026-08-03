Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.

Crevo visokog pritiska 20 m (M 22 x 1,5) sa zaštitom od presavijanja. S patentiranim rotirajućim AVS priključkom za pištolj sa okidačem i ručnom spojnicom. Ostali podaci: DN 8/155 °C/315 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 315
Dužina (m) 20
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 5,1
Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilni uređaji
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