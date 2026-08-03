Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 10
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 220
Dužina (m) 25
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 6,7
Kompatibilni uređaji
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