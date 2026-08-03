Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 315
Dužina (m) 30
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 6,3
Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilni uređaji
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