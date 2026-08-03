Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 10
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|220
|Dužina (m)
|40
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,4
Kompatibilni uređaji
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/20-4 M
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