Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtanje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 10
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 220
Dužina (m) 40
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 10,4
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