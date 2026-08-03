Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock – za radne pritiske do 250 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 12
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 210
Dužina (m) 40
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 14,3
Kompatibilni uređaji
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