Crevo visokog pritiska Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Crevo za visok pritisak sa praktičnim ručnim priključkom EASY!Lock iz serije classic proizvođača kerher. takođe pogodno za perače pod visokim pritiskom sa toplom vodom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Dužina (m) 10
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 3,1